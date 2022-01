Il CorSera sul Milan: "Pioli grossi guai: 5 contagiati"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina sul Milan in vista del match di stasera contro la Roma: "Pioli grossi guai: 5 contagiati". Oltre a Kessie e Bennacer in Coppa d'Africa e a Pellegri e Kjaer out per infortunio, il tecnico rossonero dovrà fare a meno anche di altri cinque giocatori positivi al Covid. Pesanti assenze soprattutto in difesa, tanto che ieri a Milanello è stata provata la coppia Kalulu-Gabbia al centro della retroguardia milanista.