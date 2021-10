Il CorSera titola: "La rabbia del Milan"

"La rabbia del Milan": titola così questa mattina il Corriere della Sera per commentare la sconfitta di ieri dei rossoneri sul campo del Porto. I portoghese hanno vinto 1-0, ma la rete di Diaz è stata viziata da un netto fallo di Taremi su Bennacer. COn zero punti nelle prime tre gare, si fa davvero durissima per il Diavolo il discorso qualifazione agli ottavi di Champions League.