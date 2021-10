Il CorSera titola sui rossoneri: "Milan con il brivido"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina sui rossoneri che ieri hanno vinto 3-2 a San Siro contro il Verona: "Milan con il brivido". Sotto di due gol a fine primo tempo, la squadra di Pioli cambia passo nella ripresa e ribalta il risultato, portando a casa tre punti che, almeno per una notte, le permettono di essere da sola in vetta alla classifica, in attesa dell'impegno di oggi del Napoli contro il Torino.