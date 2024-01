Il CorSport celebra Theo: "Ha sedotto l'Europa con 50 sfumature di gol"

vedi letture

Theo Hernandez, nella prima parte di stagione, era stato messo in discussione per un rendimento non all'altezza. Eppure da dicembre in avanti, quando ha iniziato a giocare da centrale, ruolo per cui si è messo a disposizione della squadra, ha dimostrato una maturità eccezionale che lo rendono uno dei giocatori più importanti per il Milan e del panorama europeo. Oggi il Corriere dello Sport lo celebra con un approfondimento: "Theo ha sedotto l'Europa con 50 sfumature di gol".

Seppur abbia brillato anche da centrale, è sulla fascia sinistra che Theo dà il meglio di sè. Con il gol segnato alla Roma, il francese ha raggiunto il bottino di 27 reti in carriera che, unite ai 23 assist complessivi, significano aver partecipato ad almeno 50 gol. Cifre che per un terzino, non si sono mai viste. Il suo contratto scade nel 2026: sicuramente squadre come Psg e Bayern torneranno alla carica in estate e molto dipenderà dalla sua volontà. Sicuramente non sembra divertirsi meno a San Siro, anzi. Per questo potrebbero anche iniziare in estate i discorsi per un prolungamento ulteriore.