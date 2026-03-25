Il CorSport in apertura: "Il Milan piomba su Castro"

Il CorSport in apertura: "Il Milan piomba su Castro"MilanNews.it
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Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Campo e mercato. In attesa del big match di Paquetta contro il Napoli, il Milan sta continuando  programmare quello che sarà il futuro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un nome uscito già nelle ultime ore: "Il Milan piomba su Castro".

La dirigenza rossonera dovrà fare lavori grossi in estate, e l'ultimo dei nomi sondati è quello dell'argentino del Bologna. Uno scout rossonero l'ha visionato contro la Lazio, da capire se il Milan proverà affondare il colpo in estate.