Il CorSport in taglio basso apre su Maignan: "Il Milan lo perde per un mese"

L'apertura del Corriere dello Sport di questa mattina, dedica uno spazio anche al portiere del Milan Mike Maignan che in nazionale ha rimediato una lesione al polpaccio che lo ha fatto tornare a Milano prima del previsto. Il titolo del giornale, in taglio basso, recita: "Maignan, lesione al polpaccio. Il Milan lo perde per un mese". Nelle prossime ore saranno fatti ulteriori esami con lo staff medico rossonero ma la sensazione è che il portiere starà fuori almeno per 30 giorni.