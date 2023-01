Il CorSport su Zaniolo apre così: "Il Milan si ritira. O Nico accetta l'offerta inglese o la pareggia"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport uscito questa mattina in edicola, pone l'attenzione principale sulla vicenda legata a Nicolò Zaniolo. Per il calciatore della Roma il Milan si sarebbe chiamato fuori e non è un caso che sotto il titolo ("Zaniolo, vai!") nel sottotitolo venga riportato: "Il Milan si ritira. O Nico accetta l'offerta inglese o la pareggia". Il club rossonero, dopo valutazioni interne, sarebbe uscito di scena: adesso Zaniolo o accetta la corte del Bournemouth oppure deve trovare qualche club che ne pareggia l'offerta. Altrimenti sarà costretto a rimanere a Roma e a farlo, verosimilmente, da separato in casa.