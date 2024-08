Il CorSport sulla nuova Serie A: "Una cosa mai vista"

"Una cosa mai vista" scrive in prima pagina l'edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Il riferimento è alle novità del campionato che parte oggi, con squadre ancora da completare, 8 club impegnati in Europa e un calendario dai ritmi folli. Nel contesto descritto, l'Inter di Simone Inzaghi parte stra favorita: le contendenti al titolo devono mettersi in fila.

Il programma della prima giornata di Serie A:

17/08/2024 Sabato 18.30 GENOA-INTER DAZN

17/08/2024 Sabato 18.30 PARMA-FIORENTINA DAZN

17/08/2024 Sabato 20.45 EMPOLI-MONZA DAZN

17/08/2024 Sabato 20.45 MILAN-TORINO DAZN/SKY

18/08/2024 Domenica 18.30 BOLOGNA-UDINESE DAZN

18/08/2024 Domenica 18.30 HELLAS VERONA-NAPOLI DAZN/SKY

18/08/2024 Domenica 20.45 CAGLIARI-ROMA DAZN

18/08/2024 Domenica 20.45 LAZIO-VENEZIA DAZN

19/08/2024 Lunedì 18.30 LECCE-ATALANTA DAZN/SKY

19/08/2024 Lunedì 20.45 JUVENTUS-COMO DAZN