Il CorSport titola: "Bennacer, motore del centrocampo"

Questa mattina il Corriere dello Sport decide di dedicare un primo piano a Ismael Bennacer, centrocampista rossonero che, in questa ultima sosta per le nazionali della stagione, è tornato con anticipo dal ritiro dell'Algeria a causa di alcuni fastidi muscolari. Il mediano si sta allenando con la squadra in questi giorni e dunque la precauzione ha ripagato i suoi frutti. E oggi il CorSport titola così sul centrocampista algerino: "Bennacer, motore del centrocampo". Nel sottotitolo viene aggiunto: "L'algerino è pronto a riprendere in mano il Milan nella fase decisiva della stagione: ci sarà a Firenze".

Dal CorSport viene anche ricordato: "Un anno fa fu decisivo nel quarto di finale di Champions contro il Napoli. Ora vuole lanciare la sfida alla Roma". Da quel momento lì, se vogliamo, non è stato più lo stesso Bennacer, più per sfortuna che per altro. L'infortunio al ginocchio lo ha tenuto ai box per la prima parte della stagione e a questo si è aggiunta la Coppa d'Africa e un altro stop fisico. In totale quest'anno Bennacer ha saltato 25 gare complessive: recuperare un giocatore del suo valore nelle rotazioni in mezzo al campo potrebbe equivalere quasi all'avere fatto un acquisto in più in mezzo alla stagione.