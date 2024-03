Il CorSport titola: "Pioli: buone basi per il futuro, mai così tanto Theo"

Al termine della partita che ieri il Milan ha vinto per 3-1 contro l'Hellas Verona al Bentegodi, Stefano Pioli ha affrontato diversi argomenti. Uno su tutti è stato ovviamente quello sul suo futuro e quello del Milan in generale, una domanda che non manca mai ultimamente. Ma il tecnico ha parlato anche di Theo Hernandez, Mvp senza appello nella partita di ieri. Il Corriere dello Sport ha riassunto così: "Pioli: buone basi per il futuro, mai così tanto Theo". Sul futuro, il mister rossonero ha detto: "Ho sempre sostenuto che la società avesse lavorato bene durante il mercato, prendendo giocatori di livello. Ci sono basi per il futuro".

Su Theo Hernandez ha usato parole molto forti e positive: "Theo non l'ho mai visto così, a livello di presenza nel gruppo: forse nemmeno nell'anno dello scudetto". Ma non è stato l'unico singolo di cui ha parlato, esprimendosi anche su Leao e Pulisic: "Leao imparerà a segnare anche i gol facili. Pulisic? Di solito quelli che arrivano dalla Premier sono giocatori già pronti in tutto". Infine un commento anche sulla prova globale della squadra: "Giochiamo bene da diverso tempo, e questa stagione potrà ancora darci molto".