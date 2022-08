Il CorSport titola sul mercato: "Tanganga, nuovo affondo"

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, sarebbe tornato in auge il profilo di Japhet Tanganga per la difesa rossonera. Anche nella sfida di ieri contro il Wolverhampton, Conte non ha utilizzato il difensore classe '99 che appare sempre di più in uscita. Il nodo rimane però sempre quello della formula: il Milan desidera un prestito secco con diritto mentre il Tottenham vuole l'obbligo. La pista Diallo, come anticipato negli ultimi giorni (QUI), è stata abbandonata.