Il Giornale di Brescia - Ieri nuovo incontro Milan-Brescia per Tonali: i rossoneri hanno chiesto un ulteriore sconto

Come riporta l'edizione odierna de Il Giornal di Brescia, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo incontrato tra il Milan e il Brescia per provare finalmente a definire l'affare che dovrebbe portare Sandro Tonali in rossonero: il club di via Aldo Rossi, durante il summit, avrebbe chiesto un ulteriore sconto a Cellino. Se il numero uno biancazzurro accetterà, il fondo Elliott è pronto a dare il suo via lbera definitivo in poche ore.