Il Giornale: "Gli occhi tristi di Gigio specchio dell'impresa di Maignan e compagni"

L'ex portiere rossonero Gigio Donnarumma è stato eliminato agli ottavi con il suo Psg dal Bayern Monaco in Champions e ai microfoni si è dichiarato contento per il passaggio del turno dei suoi ex compagni ma allo stesso tempo orgoglioso della sua scelta di essersi trasferito in Francia. Il quotidiano generalista ha visto negli occhi di Donnarumma un velo di tristezza che sono poi il contraltare della festa del Milan e del suo nuovo portiere, Mike Maignan, protagonista a Londra con una parata superba che ha fatto mettere entrambi i piedi ai quarti di finale alla squadra di Pioli.