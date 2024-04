Il Giornale scrive: "Per il Diavolo otto giorni di fuoco"

Si sapeva che il mese di aprile sarebbe stato decisivo per il futuro del Milan. Forse non ci si aspettava che già dopo l'andata contro la Roma, l'ambiente rossonero sarebbe ricaduto in vecchie incertezze da prima parte di stagione. Come risponderà a tutto questo si vedrà oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo ma soprattutto giovedì 18 all'Olimpico nel ritorno contro la Roma e il prossimo 22 aprile nel derby contro l'Inter. Da oggi a lunedì prossimo si scrive il futuro del Milan. Per questa ragione Il Giornale questa mattina titola così: "Per il Diavolo otto giorni di fuoco". E nell'occhiello: "Tre impegni che valgono una stagione".

Nel sottotitolo invece viene riportato questo: "Milan (e panchina di Pioli) 'appesi' alle gare decisive con Sassuolo, Roma e Inter". Oggi alle 15 si vedrà la tenuta mentale della squadra che non perdeva da un mese e mezzo. Giovedì si vedrà il carattere con un tentativo di rimonta in uno stadio che sarà bollente come l'Olimpico. Mentre nel derby si misurerà anche l'orgoglio dei rossoneri. Quel che è certo è che il futuro di Pioli può esser deciso da questi otto giorni: uscire dall'Europa League contro la Roma ai quarti potrebbe segnare la parola fine sulla sua esperienza in rossonero.