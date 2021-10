Il Giornale sul Milan: "Florenzi out 1 mese. Ibra, no alla Svezia"

Il Giornale in edicola stamattina titola così sul Milan: "Florenzi out 1 mese. Ibra, no alla Svezia". L'esterno rossonero sarà operato oggi in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale e dovrà restare ai box per almeno un mese. Migliorano intanto le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che però non potrà giocare domenica nel match contro l'Atalanta e non risponderà nemmeno alla convocazione della nazionale svedese.