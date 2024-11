Il Giornale sulla storia di Real-Milan: "Era il derby d'Europa"

Non c'è niente da fare, nonostante nell'ultimo decennio il Real Madrid abbia dominato la scena europea mentre il Milan è scomparso un po' dai radar, il fascino della sfida tra Blancos e Rossoneri rimane invariato. Certo ora il Diavolo è visto più come underdog e non è al livello nè come qualità, nè come club, nè come aspetto economico ai madrileni. Oggi Il Giornale si concentra un po' su questo aspetto e propone un titolo che ha un velo di nostalgia: "Era il derby d'Europa".

Nel sottotitolo viene aggiunto qualche dettaglio in più, anche statistico: "Torna Real Madrid-Milan dopo quattordici anni. Storia di una sfida tra le più titolare in Europa: grandi ex e intrecci di mercato". Ieri quello per eccellenza, Carlo Ancelotti, non ha tanton voluto parlare di calcio con il cuore commosso per Valencia ma ha comunque rivolto un pensiero al Milan: "E' speciale". Fonseca ha risposto così su Leao e sull'atteggiamento: "Leao gioca dall'inizio, faremo vedere il nostro valore".