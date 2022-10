Il Giornale titola: "Barella&Tonali, le vite da mediano che illuminano Milano"

MilanNews.it

Il Giornale di questa mattina dedica un'analisi a una coppia di centrocampisti che sono rivali ma anche compagni di Nazionale, il futuro del calcio italiano. Il titolo recita: "Barella&Tonali, le vite da mediano che illuminano Milano. Ma che rimpianto". Entrambi sono il cuore pulsante delle rispettive squadre. Nello specifico Sandro viene citato come una sorta di capitano "in pectore" e tra i leader emotivi dei rossoneri, sempre il primo a trovare nuove energie. Insieme fanno coppia in azzurro ed è un peccato non poterli vedere in Qatar, l'uno affianco all'altro, il prossimo mese.