Il Messaggero su Tonali: "L'obiettivo: 16 mesi di stop"

Nel pomeriggio di ieri Sandro Tonali è stato sentito in Procura a Torino sul caso scommesse che lo vede iscritto nel registro degli indagati. L'ex centrocampista rossonero, oggi al Newcastle, si sarebbe dimostrato collaborativo e la sua deposizione coinciderebbe con quella fatta in FIGC. Ora Tonali punta al patteggiamento e a ricavare uno sconto il più ampio possibile. In questo senso Il Messaggero questa mattina titola: "Tonali si pente. L'obiettivo: 16 mesi di stop". Un anno e quattro mesi. Il Milan non sarebbe coinvolto. Dal punto di vista sportivo il Newcastle, avversario dei rossoneri in Champions, perderebbe una pedina importante.