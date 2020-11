Il QS in apertura: "Carica Ibra, il Milan a +5"

L'edizione odierna del QS titola la sua prima pagina così: "Carica Ibra, il Milan a +5". Zlatan trascinatore dalla panchina - si legge -, battuta 2-0 la Fiorentina a San Siro. Adesso i rossoneri staccano la seconda in classifica di 5 punti. Momento d'oro per la squadra di Pioli (ieri fuori per il Covid e sostituito da Bonera), tanta intensità e concretezza pure senza il proprio riferimento principale in attacco. Il Milan vola.