Il QS titola: "Cardinale e Furlani mettono in campo il Milan che verrà"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Cardinale e Furlani mettono in campo il Milan che verrà". L'ad rossonero è volato negli Stati Uniti per incontrare il numero uno di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi, con il quale discuterà di vari temi fondamentali per il futuro del Diavolo, come la scelta del nuovo direttore sportivo, l'allenatore a cui affidare il nuovo ciclo milanista, l'organigramma della società e il nuovo stadio.

Intanto domani sera il Milan tornerà in campo in casa del Lecce e Sergio Conceiçao sta pensando ad un nuovo ribaltone nella formazione iniziale: oltre agli squalificati Maignan e Pavlovic, potrebbero restare fuori dall'undici titolare anche Theo Hernandez, Fofana, Joao Felix, Leao e Gimenez. Al loro posto possibile chance dal primo minuto per Bartesaghi, Bondo, Jimenez, Sottil e Abraham.