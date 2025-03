Il QS titola: "Fattore Pulisic. Ora il Diavolo vuole blindarlo"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Fattore Pulisic. Ora il Diavolo vuole blindarlo". L'attaccante americano, dopo qualche partita sottotono, è tornato decisivo sabato a Lecce con una doppietta che lo ha fatto salire a quota 14 reti stagionali, diventando così il miglior marcatore rossonero davanti a Reijnders (12 gol). L'ex Chelsea è stato insieme all'olandese uno dei giocatori milanisti più continui e spesso ha preso per mano il Diavolo che ora punta a rinnovare presto il suo contratto fino al 2029. I discorsi tra le parti sono avanzati e presto è attesa la fumata bianca e soprattutto la firma.

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, Pulisic ha dichiarato a Milan TV: "E' una vittoria molto importante, ci dà molta fiducia in questo momento difficile. Era un momento difficile anche per me, voglio segnare sempre ma negli ultimi tempi non è successo. Questa partita è la storia della stagione: facciamo bene, abbiamo 5-6 occasioni, loro fanno un tiro e segnano. Ma ho sempre creduto di vincere la partita, anche sul 2-0 per loro".