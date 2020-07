C’è spazio anche per la partita tra Milan e Bologna, in programma questa sera a San Siro, sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Ibra-Mihajlovic, amici contro per la risalita del Diavolo", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando così la sfida nella sfida tra Zlatan e il tecnico serbo. Tra i due c’è un grande legame, ma per una sera saranno rivali.