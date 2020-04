Il QS titola: "Lega, settimana decisiva per ripartenza e diritti tv"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina in prima pagina: "Lega, settimana decisiva per ripartenza e diritti tv". Quella che inizia oggi sarà una settimana molto importante per il calcio italiano ed in particolare per la ripresa della Serie A: domani è in programma, infatti, l'assemblea di Lega, durante la quale verrà affrontato il tema dei diritti tv, mentre mercoledì ci sarà il tanto atteso vertice tra il governo del pallone e il Ministro dello Sport, Spadafora.