Inizia l'avventura rossonera in Coppa: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa sera alle ore 21 inizierà l'avventura del Milan in Coppa Italia, una competizione che i rossoneri non vincono dal 2003. Ad affrontare la squadra di Paulo Fonseca a San Siro sarà il Sassuolo, una delle bestie nere degli ultimi anni ma anche avversaria che rievoca dolci ricordi. Questa mattina, inevitabilmente, si parla di questo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani che sono usciti in edicola: la gara seguirà il primo ottavo tra Bologna e Monza che si disputerà alle 18.30.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso scrive e riporta una notizia di formazione: "Ancora Leao". Il portoghese, complice il riposo a Bratislava, sarà in campo dall'inizio nonostante l'impegno con l'Atalanta di venerdì. Poi la rosea continua: "Coppa Italia col Sassuolo. Il Milan vuole vincerla". Il Corriere dello Sport inserisce solo una riga di informazione in taglio alto: "Coppa: oggi Bologna-Monza e Milan-Sassuolo. Giovedì Lazio-Napoli". E mentre Tuttosport non fa riferimento ad alcunché, il QS recita: "Insidia Sassuolo, ma il Diavolo vuole correre. Obiettivo titolo".