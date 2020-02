La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica la prima pagina al match più atteso della 23esima giornata di Serie A: la stracittadina di Milano. "Derby kolossal", titola la rosea, che poi aggiunge: "Un gran galà che può valere il primato. A San Siro (20.45) sfida tra i giganti Lukaku e Ibra. L’Inter vuole vincere per l’aggancio in vetta, il Milan non può perdere il treno per l’Europa".