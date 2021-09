La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla Nazionale italiana in vista della gara di questa sera contro la Svizzera. "Italia, Mondiale subito da blindare. Mancini attacca", titola la rosea, che poi aggiunge: "Una sfida importante verso Qatar 2022. A Basilea ci giochiamo metà qualificazione".