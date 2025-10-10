Italia U21 in campo, Tuttosport: "È l'ora di Camarda"
Oggi scende in campo l'Italia U21 che sfiderà i pari età della Svezia in una partita molto importante sulla strada per la Qualificazione agli europei di categoria. In particolare gli Azzurrini dovranno sfruttare il fattore campo di Cesena per portarsi a casa i tre punti, in questa seconda sosta del nuovo corso targato Silvio Baldini. Ci sarà un rossonero coinvolto che è il terzino Davide Bartesaghi ma con lui anche un altro milanista, quest'anno fuori da Milanello in prestito: Francesco Camarda.
Tuttosport parla della gara di questo pomeriggio e titola così: "L'Italia libera il talento. Ed è l'ora di Camarda". Si tratta delle prime apparizioni ufficiali di Camarda in U21: era stato convocato anche a settembre ma era dovuto rimanere a casa per via di una botta alla testa in seguito a uno scontro con Estupinan nella gara di campionato proprio contro il Milan. Ieri il classe 2008 ha parlato in conferenza stampa molto convinto: "Voglio cogliere questa possibilità. Ho belle sensazioni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan