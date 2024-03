L'altro Thuram, Giroud e la risposta di Jesus: le prime pagine dei quotidiani sportivi

Con le soste per le nazionali finite, presto si tornerà a parlare solamente di calcio per club giocato. Ancora per oggi, però, sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani il tema è il mercato e il caso Acerbi-Juan Jesus. Del mercato rossonero si parla sia in entrata che in uscita. Sulla Gazzetta dello Sport in taglio laterale viene proposta una suggestione sul fratello di Marcus Thuram, il centrocampista Kephrem. Scrive la rosea: "Derby Thuram. Milan caccia a Kephrem, il fratello di Marcus". Si ipotizza una possibile trattativa per il secondo figlio di Lilian Thuram che verrebbe così portato sulla sponda rossonera di Milano.

Il QS invece parla del mercato in uscita. Nello specifico vengono confermate le indiscrezioni sull'addio di Giroud. Questo il titolo proposto: "Giroud negli Usa ma con il Milan era amore vero". Nel sottotitolo: "Los Angeles scelta di vita e non di soldi. Però vuole lasciare l'Italia da vincente". Su Tuttosport si commenta così il caso Acerbi-Juan Jesus, con il titolo: "Gravina, ha torto?". Nel sottotitolo viene chiarito: "Il presidente federale è l'unico in grado di impugnare il verdetto del giudice Mastrandrea che indignato non soltanto il Napoli. Il brasiliano valuta di ricorrere alla giustizia ordinaria". Quindi c'è il Corriere dello Sport che scrive riportando le parole di Juan Jesus: "Non sono stato tutelato". E ancora: "Non capisco come la frase 'vai via nero, sei solo un negro' possa essere offensiva ma non discriminatoria, precedente grave".