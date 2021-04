L'apertura del CorSport: "Il calcio riapre l'Italia"

"Il calcio riapre l'Italia" è il titolo che campeggia questa mattina in prima pagina sul Corriere dello Sport. Via libera del governo: a giugno i tifosi all'Olimpico per gli Europei, l'ok riguarderà sedici mila spettatori. Risposta positiva, dunque, alla UEFA, che aveva lanciato un ultimatum per il diciannove aprile. Il commento di Gravina: "Messaggio di fiducia e visione".