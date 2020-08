Ibrahimovic, Dzeko, Vidal, Kolarov... Le grandi del nostro campionato si affidano "all’usato sicuro". Non a caso, il QS in edicola questa mattina titola: "Big d’annata per sognare". Non solo giovani, dunque: Juventus, Inter e Milan puntano "sui campioni over 30", giocatori ancora in grado di fare la differenza sul campo e scaldare il cuore dei tifosi.