L'apertura della Gazzetta: "Milan al vice del vice, in panchina va Bonera"

La Gazzetta dello Sport, nel taglio basso della prima pagina, si occupa delle criticità provocate da Covid e infortuni, proiettandosi verso il big match del prossimo turno tra Napoli e Milan: "Milan al vice del vice, in panchina va Bonera. Napoli: allarme per 4", si legge. Ansia Osimhen per il club di De Laurentiis, Hysaj è positivo, mentre Bakayoko ha la febbre. Stop anche per Ospina.