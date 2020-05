L'apertura della Gazzetta: "Si gioca!"

Il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non può che essere riservato alla notizia di ieri di riprendere il campionato di Serie A: "Si gioca!". E' arrivata nel tardo pomeriggio di ieri l'ufficialità che il massimo campionato riprenderà il 20 di giugno prossimo. E' arrivato il via libera di Spadafora e Conte, con la Serie A che resterà in campo fino al 2 agosto: 127 gare in 50 giorni.