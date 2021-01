L'apertura della Gazzetta su Inter-Milan di Coppa Italia: "Cattivissimo derby"

Questa mattina il titolo d'apertura nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport è: "Cattivissimo derby". Il faccia a faccia di domani tra Inter e Milan vale più di una Coppa Italia e Ibra vuole accanto Mandzukic per fare ancora più paura. Conte (verso uno stop di soli due turni in campionato) ricarica Lukaku per mandare Pioli in tilt.