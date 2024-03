L'elogio di Tuttosport: "Pulisic, il leader mite del Milan"

vedi letture

La stagione di Christian Pulisic è già indimenticabile. Il numero 11 rossonero, arrivato l'estate scorsa dal Chelsea dopo due stagioni passate nell'oblio, si sta rivelando a mani basse l'Mvp dell'annata del Milan. Con il gol messo a segno domenica al Bentegodi contro il Verona, l'americano ha ufficialmente raggiunto il miglior score della sua carriera, con ancora due mesi da giocare: 12 gol stagionali, di cui 9 in campionato, a cui si affiancano anche 8 assist. In totale è entrato in 20 dei gol messi a segno dal Milan in questa stagione. Per questo motivo oggi Tuttosport lo elogia con un pezzo che nel titolo esalta anche la tranquillità del personaggio: "Pulisic, il leader mite del Milan".

Nel sottotitolo vengono illustrati quelli che erano i dubbi estivi sull'ex Chelsea: "Il suo ingaggio sembrava un'operazione di marketing legata alla proprietàa statunitense. Sul campo sta vivendo la migliore stagione personale: è uno dei punti di forza della squadra". In questa stagione Pioli ha offerto una soluzione credibile offensiva anche alla fascia destra, che ha imparato ad apprezzare di più dovendosi spostare da quella sinistra - occupata da Leao - a cui era stato sempre abituato: "Pioli l'ha spostato dall'amata fascia sinistra perché lì c'era Leao. L'ex Chelsea ha ripagato la fiducia con il record di gol (12) e 8 assist".