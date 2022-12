L'indiscrezione di Repubblica: "Muani e Koulibaly, tentazioni mondiali per Milan e Inter"

MilanNews.it

L'edizione oggi in edicola di Repubblica, nelle sue pagine dedicate allo sport, ha titolato così lanciando un'indiscrezione di mercato: "Muani e Koulibaly, tentazioni mondiali per Milan e Inter". Secondo ciò che scrive il quotidiano generalista, Maldini e Massara si sarebbero messi sulle tracce di Randal Kolo Muani, attaccante francese classe '98 dell'Eintracht Francoforte che, per la verità, già in passato era stato adocchiato dai rossoneri. I tedeschi, che lo hanno prelevato dal Nantes nell'ultima estate, lo valutano 35 milioni e non sono intenzionati a cederlo.