C'è spazio anche per il big match di Bergamo sulla prima pagina dell'edizione odierna del QS, che parla di "derby a distanza" dopo la vittoria di ieri dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto il Sassuolo in trasferta, portandosi al secondo posto. Per questo il Quotidiano Sportivo titola: "Atalanta-Milan vale doppio".