La difesa non gira e ora la beffa, Gazzetta: "Walker gomito ko"

Piove sul bagnato, o sarebbe meglio dire piove sulla difesa del Milan. Le prestazioni della retroguardia rossonere non sono certo da incorniciare e la fatica di tutto il reparto è sempre più evidente in ogni partita. Come se questo già non bastasse nella serata di ieri è arrivata una notizia che sa di beffa oltre al danno: Kyle Walker si è rotto il gomito. Il Milan lo ha comunicato in extremis, sottolineando come il giocatore sia già stato operato dopo aver riportato l'infortunio durante la sessione di allenamento.

Oggi la Gazzetta dello Sport, che ha fatto un'analisi sulla difesa rossonera e i suoi dolori, aggiunge anche l'infortunio del terzino inglese che dovrà stare ai box per qualche partita: "Diavolo indifeso. Walker gomito ko, subito operato. Conceicao, che guaio". Nel sottotitolo viene citato qualche numero e dato poco onorevole per la fase difensiva milanista: "I rossoneri non mantengono la porta inviolata da nove incontri di fila e quasi due mesi: ora anche il terzino titolare finisce in infermeria". Sicuramente anche Walker aveva avuto dei passaggi a vuoto, a livello tecnico e di posizione, ma la sua esperienza è comunque un aspetto che rischierà di mancare molto al Diavolo nelle prossime uscite.