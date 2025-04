ufficiale Walker operato al gomito, la nota del club

Arriva una tegola importante in casa rossonera. Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro nel corso dell'allenamento odierno che ha reso necessario l'intervento chirurgico. Questa la nota ufficiale del Milan, diffusa poco fa sui suoi canali ufficiali:

"AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

Infortunio Walker: i tempi di recupero

La decisione di intervenire subito è stata presa per cercare di ridurre il più possibile i tempi di recupero. L’entità della frattura e l’immediatezza dell’operazione sono state necessarie per ridurre i tempi di recupero. Da quanto emerge, Walker dovrebbe rimanere fuori per poche settimane con l’auspicio di stare sotto il mese, per evitare così una fine anticipata della sua stagione sportiva.

Infortunio Walker: chi al suo posto

Con Kyle Walker out per le prossime settimane e con Emerson Royal ancora fermo ai box, ecco che Sergio Conceiçao si troverà quasi costretto a dover privare Milan Futuro della presenza di Alex Jimenez, ma occhio anche al possibile ritorno da titolare di Alessandro Florenzi, pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio rimediato in estate durante la tournée americana. Anche Filippo Terracciano potrebbe essere utilizzato in quella posizione, ma l'ex Verona, ad oggi, appare una scelta periferica nella mente di Conceiçao che potrebbe così rilanciare Jimenez dal primo minuto.

Infortunio Walker: out nel derby

Il problema patito oggi da Walker lo costringerà a saltare non solo la partita con l'Udinese, ma anche quelle contro l'Atalanta la sera di Pasqua e il derby di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. E' ipotizzabile che possa tornare per i primi di maggio.