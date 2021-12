La Gazzetta apre con le parole dei rossoneri dell'ultimo scudetto: "Milan credici"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina in prima pagina con le parole di alcuni ex rossoneri come Oddo e Galliani che sono stati i protagonisti dell'ultimo scudetto vinto dal Milan: "Milan credici" è il loro pensiero sul campionato in corso. Una mano al Diavolo potrebbe arrivare dal mercato: "Bastano pochi rinforzi".