L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Walter Sabatini, ex ds, tra le altre, di Roma e Salernitana: "Milan, pensa a Luis Enrique". Il noto dirigente ha spiegato alla Rosea: "Se Pioli dovesse andare via, Massara farà un tentativo per l'ex allenatore giallorosso".