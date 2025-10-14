La Gazzetta apre con Leao: "Dentro o fuori. Al lavoro con Max per tornare titolare"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così stamattina in prima pagina su Rafael Leao: "Dentro o fuori. Al lavoro con Max per tornare titolare". L'attaccante portoghese è rientrato prima dalla nazionale e ieri è stato a Milanello per un allenamento individuale. Oggi invece è in programma la ripresa dei lavori insieme ai compagni di squadra agli ordini di Max Allegri. Il numero 10 milanista spera di tornare titolare domenica contro la Fiorentina, ma tutto dipenderà da quello che farà vedere in allenamento durante questa settimana. Visto che Santiago Gimenez e Christian Pulisic si rivedranno nel Centro sportivo di Carnago solo giovedì, se Leao non sarà in campo dal 1' sarà solo per scelta tecnica.
Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
