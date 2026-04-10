La Gazzetta apre con Lewandowski: "Milan, prendimi"

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Secondo la Gazzetta dello Sport, il protagonista del giorno per il Milan, alla vigilia dell'importante sfida di San Siro contro l'Udinese, è il calciomercato. E in particolare è Robert Lewandowski, centravanti che compirà 38 anni in estate e che va in scadenza di contratto con il Barcellona a fine stagione. Ancora non è stato annunciato un rinnovo e quindi molti top club in giro per l'Europa stanno assaporando l'idea di portarsi in rosa uno degli attaccanti più forti della sua generazione: tra queste squadre c'è anche il Diavolo.

La rosea apre proprio con questa suggestione di mercato. Il titolo recita: "Milan, prendimi. Caccia al 9: Lewandowski si offre". Nel sottotitolo viene spiegata la situazione attuale dell'attaccante polacco in vista del prossimo futuro: "Il superbomber svincolato dal Barça vuole un'altra big. Il Diavolo ci pensa e anche la Juve". La concorrenza arriva dall'Italia ma sicuramente anche dal resto d'Europa: nonostante l'età, Lewa ha dimostrato di essere ancora una macchina da gol e per questo fa gola a tanti.