La Gazzetta avverte: "Quasi uno spareggio per la zona Champions. Diavolo alle strette"

Non c'è un Milan-Juventus che non sia importante o che non abbia implicazioni di rilievo. Quello che si giocherà sabato alle 18 a San Siro, però, potrebbe essere un big match già molto significativo. Senza una vittoria i rossoneri rischierebbero di vedere allontanarsi significativamente le parti alte della classifica e la stessa squadra bianconera che al momento ha un vantaggio di sei punti pur con una gara in più rispetto ai rossoneri. La conseguenza è che il Milan deve vincere più che mai.

Lo sa anche la Gazzetta dello Sport che oggi scrive così parlando del big match: "Quasi uno spareggio per la zona Champions. Il Diavolo è alle strette". Nel sottotitolo viene aggiunta anche una notazione molto importante e da non sottovalutare: "Il Milan non può restare fuori dall'Europa che conta, pena il ridimensionamento". Per la proprietà entrare nelle prime quattro è l'obiettivo minimo obbligatorio che andrebbe sempre raggiunto, in ogni stagione. Vero che a fine anno potrebbero essere anche cinque le squadre a qualificarsi per la massima competizione europea ma al momento non cambia molto: quarto e quinto gradino hanno la stessa distanza, sette punti.