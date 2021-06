La Gazzetta dello Sport a Eriksen: "Ti aspettiamo!"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina a Eriksen. "Ti aspettiamo!", titola la rosea, che poi aggiunge: "Paura in diretta. Arresto cardiaco in campo, poi si riprende. Crolla a terra durante Danimarca-Finlandia: compagni in lacrime, 12 minuti per salvarlo con il defibrillatore e la corsa all’ospedale". Il quotidiano sportivo, sempre in prima pagina, si sofferma su Kjaer: "È l’amico eroe - scrive - tiene in vita Christian e consola la moglie".