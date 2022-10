La Gazzetta dello Sport apre così: "Mese verità per Milan e Napoli"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport odierna apre così in taglio laterale: "Mese verità per Milan e Napoli". Le due squadre che si sono rivelate le migliori in questo avvio di campionato hanno un importante mese davanti a loro di campionato in cui gettare le basi e le fondamenta per la stagione che verrà dopo il Mondiale. Nello specifico, Pioli dovrà cercare di migliorare il rendimento in trasferta che quest'anno è stato un po' altalenante.