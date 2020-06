La Gazzetta dello Sport: "Da Romagnoli a Rebic: gli indispensabili del Milan"

Contro la Juventus, in Coppa Italia, Stefano Pioli dovrà fare a meno di giocatori fondamentali come Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic, ma potrà contare su cinque facce che rivedremo spesso in campo: Romagnoli, Bennacer, Kessie, Calhanoglu e Rebic. Sono loro, come riporta La Gazzetta dello Sport, gli "indispensabili" del Milan. Dalla semifinale con la Juve fino ad agosto, dunque, il quintetto sopracitato rischia di essere spremuto da Pioli.