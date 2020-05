La Gazzetta dello Sport: "E se al Milan tornasse Braida?"

C’è spazio anche per le vicende rossonere sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul futuro della società di via Aldo Rossi. "Rangnick cerca consulenti", titola la rosea, che poi aggiunge: "E se al Milan tornasse Braida?". C'è anche l’ex direttore sportivo dell’era berlusconiana, dunque, nel casting per la dirigenza. In corsa anche Daniele Bonera, attuale collaboratore di Pioli.