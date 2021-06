La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla Nazionale di Mancini. "Sei bellissima", titola la rosea, che poi aggiunge: "Italia show, tre gol anche alla Svizzera: siamo agli ottavi. Doppietta di Locatelli, poi Immobile. Domenica alle 18 a Roma c’è il Galles: basta un pari per il primo posto. Chiellini è finito k.o. e non ci sarà".