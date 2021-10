La Gazzetta dello Sport: "Il Milan passa con il rosso"

"Il Milan passa con il rosso", titola stamane La Gazzetta dello Sport dopo la pazza partita andata in scena ieri sera al Dall’Ara. "Bologna in nove ma Pioli fa fatica. Poi vola in testa con Bennacer e Ibra”, scrive il noto quotidiano sportivo in risa, che poi aggiunge: “Il Diavolo si complica la vita: avanti 2-0 e in superiorità numerica, si fa rimontare, trema e la risolve nel finale. Oggi aspetta il Napoli".