La Gazzetta dello Sport in apertura: "Il Derby della Joya"

Anche in estate, anche all'inizio della sessione di calciomercato, il Derby della Madonnina non si spegne mai e diventa, secondo le parole della Gazzetta dello Sport nella prima pagina di oggi: "Il Derby della Joya". Secondo la rosea infatti è partita la sfida tra cugini per arrivare a Paulo Dybala che da ieri è ufficialmente un giocatore svincolato. Il Milan tenta di inserirsi nella fase di stallo, dovuta al blocco dell'Inter che deve vendere, e potrebbe provare un'offerta a cifre ridotte. Anche il giocatore si trova davanti a un bivio: nel corso di questa settimana tutte le squadre ricominceranno a lavorare e non può permettersi di aspettare ancora a lungo.